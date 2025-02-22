"أفيدونا" يتبنى مبادرة لحفظ اللسان

طرح برنامج “أفيدونا” المذاع على محطة راديو مصر مبادرة بعنوان “اِجْعَلْ_رمضان_انطلاقةً_لِعِفَّةِ_اللسَان”.

المبادرة طرحها البرنامج في حلقة أمس، حيث يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع. جاءت المبادرة على لسان ضيف الحلقة الشيخ أبو اليزيد علي سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية في سياق الإجابة عن سؤال طرحه مقدم البرنامج حازم البهواشي عن أخلاقيات شهر الصوم، حيث شدد على أن العبادات الشعائرية لا تنفصل عن العبادات التعاملية ولا بد لها من أهداف سلوكية، مصداقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ بِهِ، فليسَ للَّهِ حاجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ ".

الشيخ أبو اليزيد سلامة ومقدم البرنامج حازم البهواشي، فيتو

برنامج “أفيدونا” من إعداد وتقديم حازم البهواشي، وإشراف أميمة شكري رئيس الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة المشرف العام على راديو مصر، ويحظى بجماهيرية جيدة، حيث قدم البهواشي منه حتى الآن 231 حلقة.

يُذكر أن البرنامج بدأ رمضانيًّا فقط، ومنذ 3 يوليو 2020 أصبح يذاع بشكل مستمر كل يوم جمعة.

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