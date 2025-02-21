المنظمة الدولية للهجرة: 90% من المنازل في قطاع غزة مدمرة

قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان يوم الجمعة، إن نحو 90% من المنازل في قطاع غزة دمرت ولا يجد مئات الآلاف من الأشخاص مكانا يذهبون إليه

90% من المنازل في قطاع غزة مدمرة



وأضافت المنظمة في البيان عقب زيارة أجرتها رئيستها إيمي بوب ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي إلى غزة، أن الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم في القطاع وجدوا أنفسهم أمام أكوام من الأنقاض.

وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف بائسة حيث يكاد يكون الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات معدوما.

وأكد أن المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني تعمل على زيادة المساعدات الطارئة في مجال الإيواء.

ووفق البيان، أرسلت منظمة الهجرة منذ 19 يناير 2025 مساعدات في مجالات الإيواء والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية لدعم السكان صحيا في غزة.

وصرحت مديرة المنظمة إيمي بوب بأن حجم الدمار في غزة مذهل وأن العائلات التي فقدت كل شيء تواجه البرد دون حماية أو بنية تحتية أو خدمات، وبدون أي يقين بشأن الغد.

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