الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المنظمة الدولية للهجرة: 90% من المنازل في قطاع غزة مدمرة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان يوم الجمعة، إن نحو 90% من المنازل في قطاع غزة دمرت ولا يجد مئات الآلاف من الأشخاص مكانا يذهبون إليه

 90% من المنازل في قطاع غزة مدمرة
 

وأضافت المنظمة في البيان عقب زيارة أجرتها رئيستها إيمي بوب ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي إلى غزة، أن الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم في القطاع وجدوا أنفسهم أمام أكوام من الأنقاض.

txt

الرئاسة الفلسطينية تكشف خطتها لإنقاذ غزة

وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف بائسة حيث يكاد يكون الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات معدوما.

وأكد أن المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني تعمل على زيادة المساعدات الطارئة في مجال الإيواء.

ووفق البيان، أرسلت منظمة الهجرة منذ 19 يناير 2025 مساعدات في مجالات الإيواء والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية لدعم السكان صحيا في غزة.

وصرحت مديرة المنظمة إيمي بوب بأن حجم الدمار في غزة مذهل وأن العائلات التي فقدت كل شيء تواجه البرد دون حماية أو بنية تحتية أو خدمات، وبدون أي يقين بشأن الغد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة المنظمة الدولية للهجرة الفلسطينيين

مواد متعلقة

الرئاسة الفلسطينية تكشف خطتها لإنقاذ غزة

توتر متصاعد في غزة.. هل ينهار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الأسيرة شيري بيباس؟.. نتنياهو يتهم حماس بالإخلال بشروط الصفقة.. والحركة تؤكد التزامها بالاتفاقات وتحقق في لغز اختفاء جثمانها

الأكثر قراءة

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

5 نصائح للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

منوعات

المزيد

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

تفسير حلم السفر بالطائرة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية