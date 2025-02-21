الرئاسة الفلسطينية تكشف خطتها لإنقاذ غزة

أكدت السلطة الفلسطينية أن خطة الرئيس محمود عباس أبو مازن، والتي سيقدمها خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل، بشأن القضية الفلسطينية، تقتضي تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولى مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية.

خطة فلسطينية لإنقاذ غزة

ويأتى هذا انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.

وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقًا من مسئولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم.

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، عن إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع مصر، تهدف إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب دون تهجير سكان القطاع.

خطة إعمار غزة

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس عباس خلال القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في 4 مارس المقبل، والتي ستركز على القضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص.

وتتضمن الخطة الفلسطينية إعداد الحكومة لخطة تعافٍ وإعادة إعمار للقطاع، بالتشاور والتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. سيتم تقديم هذه الخطة إلى القمة العربية لإقرارها.

القمة العربية في القاهرة

كما تعمل الرئاسة الفلسطينية مع مصر والأمم المتحدة على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، داعية الدول والمنظمات الدولية للمشاركة الفعّالة وتقديم مساهماتها في إطار صندوق ائتماني دولي بالتعاون مع البنك الدولي.

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