أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لحركة حماس بإدارة قطاع غزة، مشبهًا إياها بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، مشددًا على ضرورة تدميرها بالكامل.

واشنطن: لا يمكن السماح أبدًا لحماس بإدارة قطاع غزة

وأضاف أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن مارست ضغوطًا على إسرائيل أكثر من حماس، بينما كان نهجها قائمًا على "التنازل تلو التنازل"، ما أضعف موقف واشنطن في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار والز إلى أن هناك أصواتًا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة لكنها في الوقت ذاته تعارض السلام في أوروبا، معتبرًا أن ذلك "لا معنى له".

وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة لم يتحقق إلا بفضل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم تغيير مسار السياسات الأمنية في الشرق الأوسط.

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