الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن: لا يمكن السماح أبدًا لحماس بإدارة قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لحركة حماس بإدارة قطاع غزة، مشبهًا إياها بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، مشددًا على ضرورة تدميرها بالكامل.

واشنطن: لا يمكن السماح أبدًا لحماس بإدارة قطاع غزة

 

وأضاف أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن مارست ضغوطًا على إسرائيل أكثر من حماس، بينما كان نهجها قائمًا على "التنازل تلو التنازل"، ما أضعف موقف واشنطن في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار والز إلى أن هناك أصواتًا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة لكنها في الوقت ذاته تعارض السلام في أوروبا، معتبرًا أن ذلك "لا معنى له".

وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة لم يتحقق إلا بفضل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم تغيير مسار السياسات الأمنية في الشرق الأوسط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامن القومي الامريكي إطلاق النار في غزة إسرائيل إدارة قطاع غزة الولايات المتحدة

مواد متعلقة

بعد انتقاده ترامب، واشنطن تطالب زيلينسكي بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية

الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية كبرى في الصحراء ضد تنظيم داعش بالعراق

تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

نشوب حريق بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

بدء صرف مرتبات فبراير 2025 الأحد المقبل

لغز طفل الألف مسكن صرخة في وجه الإهمال الأسري، وخبير قانوني يكشف عقوبة والدته

ترامب: فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بخطة غزة

ارتفاع الأمواج يصل 4 أمتار, الأرصاد تحذر من الملاحة بهذه الشواطىء

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام الزمالك في القمة بالدوري

منوعات

المزيد

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

مهمتك مش فلوس بس، مفتي الجمهورية يوجه رسالة مهمة لكل الآباء (فيديو)

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية