إعلام عبري: اعتقال يهودي إسرائيلي مشتبه تورطه في زرع عبوات ناسفة بالحافلات

أفادت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الجمعة، باعتقال يهودي إسرائيلي مشتبه فيه بنقل أحد المشاركين في زرع عبوات ناسفة بالحافلات جنوب تل أبيب.

خلية تابعة لفصائل فلسطينية في الضفة الغربية تقف وراء عمليات تفخيخ الحافلات

وكشف موقع واللا الإسرائيلي عن تزايد تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن خلية تابعة لفصائل فلسطينية في الضفة الغربية تقف وراء عمليات تفخيخ الحافلات الأخيرة.

انفجار 3 حافلات في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التحقيقات الأولية بشأن انفجار 3 حافلات في بات يام بالقرب من تل أبيب تظهر أن التفجيرات في الحافلات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة.

خلفية قومية وراء انفجار تل أبيب

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه يشتبه بأن التفجير في بات يام خلفيته قومية.

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