جيش الاحتلال يزعم: محاولات حزب الله لنقل أسلحة خرق لاتفاق لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن تنفيذ غارة على محاور بالحدود السورية اللبنانية يستخدمها حزب الله لنقل أسلحة.

وزعم جيش الاحتلال: "محاولات حزب الله لنقل أسلحة خرق واضح لاتفاق وقف النار في لبنان".

السيطرة المؤقتة على نقاط في جنوب ‎لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال يوم الثلاثاء، "نواصل السيطرة المؤقتة على نقاط في جنوب ‎لبنان بشكل يعزز جهودنا الدفاعية بالمنطقة".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مصرون على تطبيق كل شروط الاتفاق وتفكيك ما تبقى من بنى ‎حزب الله التحتية جنوب الليطاني".

لبنان يستغيث بمجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب

من جهتها، قررت الدولة اللبنانية التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الجنوب.

واعترضت دولة لبنان على استمرار أي وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ووصفته بأنه سيعتبر احتلالا.

والثلاثاء الماضي، قال الجيش اللبناني: إن الوحدات التابعة له انتشرت في 11 بلدة جنوبي لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي منها بموجب اتفاق، بينما ظلت في 5 نقاط رئيسة على طول الحدود في الجنوب، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

جيش لبنان ينشر وحدات في 11 بلدة

وأضاف، أن وحدات الجيش انتشرت بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وأكد مباشرتهم المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة.

ودعت بلديات الأهالي إلى التريث في الدخول إلى القرى، لإفساح المجال أمام الجيش للعمل على مسح الأراضي التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي حفاظًا على سلامتهم.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أنه "مع دخول الجيش اللبناني إلى هذه القرى، استمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال، باشرت الانسحاب ليلًا، وبدأ الجيش بالانتشار في مختلف القرى".

كما سيرت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) دوريات في هذه القرى، وأقامت بضع نقاط إلى جانب الجيش اللبناني.

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