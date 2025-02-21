نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، تعليماته لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية بعد هجمات الحافلات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "بعد محاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الجماعية في الحافلات، أنهى رئيس الوزراء نتنياهو تقييم الوضع بمشاركة وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز الأمن العام، ومفوض الشرطة، وأمر جيش الدفاع بتنفيذ عملية قوية في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) ضد بؤر الإرهاب".

كما كلف نتنياهو الأجهزة الأمنية بتعزيز الإجراءات الوقائية في مدن البلاد ضد الهجمات المحتملة في المستقبل.

وانفجرت 3 حافلات مساء الخميس في مواقف ومواقع مختلفة بمدينة بات يام جنوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن محاولة لتنفيذ عمليات تفجير كبيرة والبحث وراء مشتبه بهم رجحت أنهم من الضفة الغربية المحتلة، وباشر جهاز الأمن العام (الشاباك) التحقيق في التفجيرات المتزامنة.

وأشار موقع "واللا" العبري إلى أنه تم العثور على عبارة "انتقامًا من طولكرم" على إحدى القنابل، لافتًا إلى أن العبوات الناسفة التي كانت موضوعة في الحافلات يصل وزن الواحدة إلى 5 كيلوجرامات.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته لقوات الجيش بزيادة كثافة النشاط ضد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وعلى وجه التحديد مخيم طولكرم، ردًّا على محاولات تنفيذ هجمات في منطقة تل أبيب.

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