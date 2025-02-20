الخميس 20 فبراير 2025
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اقتصاد

شعبة الذهب: 5000 جنيه سعر الجرام عيار 21 في 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

اسعار الذهب، فجر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، مفاجأة بشأن توقعات اسعار المعدن الأصفر خلال العام الجاري.

 

اسعار الذهب بالبورصة العالمية

وقال "عبد الحكيم" خلال تصريحات تليفزيونية: نشهد ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب بالبورصة العالمية نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية الشديدة، وإقبال الناس والمستثمرين على شراء الذهب باعتباره الملاذ الاَمن.

 

السبب وراء تحرك اسعار الذهب 

واضاف: ارتفاع الطلب على الذهب أثر على البورصة العالمية، وأدى الي حدوث تحركات كبيرة في الأسعار.

 

اسعار الذهب اليوم

ولفت إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل الي 4150 جنيها بينما وصل جرام الذهب عيار 24 الي 4750 جنيها وهذا رقم غير مسبوق.

 

أين تتجه أسعار الذهب في 2025؟

وأشار:"السؤال دلوقتي احنا رايحين فين في اسعار الذهب، اعتقد اننا ذاهبون لقمة الذهب عيار 21  ما بين 4175 الي 4200 جنيها للجرام وبعدها هدوء نسبي أو مرحلة جني أرباح وينخفض قليلا".

وبسؤاله: هل 2025 سوف نشهد تسجيل جرام الذهب عيار 21 سعر 5000 جنيها، علق:"في ظل هذه الظروف قد نصل نهاية العام لهذا السعر بعدما توقعت وصول السعر الي 4000 جنيها بداية العام الجاري، ونحن الان على مشارف الـ3000 دولار لأوقية وهذا سيتحقق قريبا".
 

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