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رياضة

نجم الأهلي السابق: خسرنا دوري 2003 بسبب عدم انضباط بعض اللاعبين

الدوري الممتاز، فيتو
الدوري الممتاز، فيتو

فجر أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن خسارة المارد الأحمر بطولة الدوري موسم 2003 أمام إنبي

 

نجم الأهلي السابق يكشف أسباب خسارة دوري 2003

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية "خسرنا دوري 2003 أمام إنبي، بسبب عدم انضباط بعض لاعبي الأهلي، وأهدرنا العديد من الفرص بطريقة غريبة".

وتابع أحمد بلال : "أوقات يتدخل اللاعبين في اختيار الأجهزة الفنية، ويطلب مشاركة لاعب صديقة و(الشلالية) موجودة في كرة القدم، وقد يؤثر ذلك في الأداء ببعض المباريات".

وشدد: "في مباريات القمة المكافآت ليس لها علاقة، ولم نتحدث عن المكافأة أو قيمتها، وما نتحدث عنه أننه سنواجه نادي الزمالك، وهي مباراة حياة أو موت، ومن سيكمل في الفريق بعد اللقاء وسيكون الأفضل".

وأكمل: "نواجه الغريم التقليدي، وهي مباراة خاصة ونتحدث عنها قبلها بثلاثة شهور، واللقاء له استعدادات خاصة، واللاعبين الكبار، يتحدث عن ضرورة وجود تركيز بنسبة 100% في اللقاء، والروح تكون حاضرة وهذا أهم من الفنيات".

وأردف: "في مصر المدربين يعملون (بالفهلوة)، ويرفضون تواجد مدربين الأحمال، والكرة تطورات بشكل كبيرة وأصبح كل شخص مسؤول عن جزئية، ولكن بعض المصريين يرفضون هذا وهو ما جعلنا لا نرى مدربين مصريين كبار في الفترة الحالية".

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ر أحمد بلال النادي الأهلي الأهلي أنبي

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