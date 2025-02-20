منذ انتقال إمام عاشور إلى صفوف الأهلي، أصبحت مباريات القمة بالنسبة للاعب ذات طابع خاص، لارتدائه القميص الأبيض قبل أن يتجه نحو الغريم التقليدي.

ومنذ انضمام عاشور إلى القلعة الحمراء، خاض اللاعب عدة مواجهات أمام الزمالك في مختلف البطولات، كانت أبرزها بالنسبة إليه في نهائي كأس مصر نسخة 2022 / 2023 بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ماذا يفعل إمام عاشور بقميص الأهلي في مواجهة الزمالك

لعب إمام عاشور بقميص الأهلي أمام الزمالك في ثلاثة مواجهات، فاز في لقاءين وخسر في مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدف وصنع آخر.

نتائج الأهلي أمام الزمالك في وجود إمام عاشور:

الزمالك 0-2 الأهلي (نهائي كأس مصر)

الزمالك 1ـ1 الأهلي (السوبر الإفريقي، وفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3)

الزمالك 0ـ0 الأهلي (كأس السوبر، فوز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6)



موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف.

فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

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