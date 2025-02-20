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رياضة

محمد الشناوي: مباراة الأهلي وإنتر ميامي ستكون قوية للغاية

الشناوي
الشناوي

عبر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن فخره بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومواجهة  نجوم كبار أمثال ميسي. 

وصرح محمد الشناوي في تصريحات عبر منصة DAZN: "اللعب أمام نجوم كبار بالنسبة لي الأمر يدعو للفخر، لقد سبق لي مواجهة كريستيانو رونالدو ولويس سواريز من قبل، وبالتأكيد اللعب أمام ميسي سيكون لحظة خاصة بالنسبة لكل اللاعبين".

وأضاف: "أرى أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي ستكون مباراة قوية تليق بالطرفين وسنسعي لتقديم أداء يليق بنا ".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 

 وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في وقت سابق عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 الأهلي سيفتتح مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو المقبل في الثالثة فجرًا.

المباراة الثانية لبطل أفريقيا ستكون ضد بالميراس البرازيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 19 يونيو ثم بورتو يوم 23 يونيو في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

بيان منصة دازن حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 

وحسمت منصة "دازن" الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، الجدل، حول حقوق إذاعة مباريات الأهلي المصري في البطولة.

وأعلنت المنصة العالمية في بيان رسمي، الشراكة مع موسم الرياض وقناة MBC، بشأن حقوق بث البطولة.

وأكدت أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ستذاع حصريا عبر قناة MBC في مصر.

جاء هذا البيان بعد إعلان "الشركة المتحدة للرياضة"، حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

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الأهلي محمد الشناوي ميسي كأس العالم للأندية

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