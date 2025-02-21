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محافظات

افتتاح معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية (فيديو)

جانب من افتتاح المعرض،
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

أجرت “فيتو” قبل قليل بثًّا مباشرًا لتغطية فعاليات افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي في محافظة الإسماعيلية

افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية بتخفيضات 25 %

تم النشر بواسطة ‏Veto - فيتو‏ في الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥

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افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، معرض أهلا رمضان الرئيسي المقام بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث.   

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو

أبرز الحضور خلال الافتتاح 

ويشهد الافتتاح كلًّا من شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.   

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو

عرض كافة السلع الغذائية  

ويضم المعرض كافة السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية التي يحرص على شرائها المواطنين، بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.   

 

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو

أسعار تنافسية بالمعرض 

ويطرح المعرض المستلزمات وكافة أنواع السلع الغذائية بأسعار تنافسية عن الأسواق والمحال التجارية، بنسبة تتراوح من 15 إلى 25 % بالإضافة إلى طرح اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات بأسعار مناسبة. 

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض، فيتو

إقبال على المعرض 

من جهة أخرى شهد المعرض عقب افتتاحه الرسمي إقبالًا من المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية والخضر والفاكهة.  

 

ومن المتوقع أن يستمر السوق حتى مدة شهر رمضان.  

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