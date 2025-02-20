الخميس 20 فبراير 2025
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محافظات

إضافة 14 سريرًا للعناية الوسيطة بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

جانب من تسليم الأسرة
جانب من تسليم الأسرة الجديدة، فيتو

أعلن مجمع الإسماعيلية الطبي، زيادة عدد الأسرَّة بوحدة العناية الوسيطة إلى 14 سريرًا مجهزًا جديدًا، مما يرفع السعة السريرية الإجمالية من 84 إلى 98 سريـرًا تشمل: 23 سرير رعاية مركزة، 40 سرير رعاية وسيطة، 15 سرير رعاية قلب، 9 أسرة رعاية قلب وصدر،11 سرير رعاية أطفال.  

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تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

وتأتي هذه الإضافة في إطـار جهود تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث تم تجهيز الأسرة الجديدة بأحدث التقنيات الطبية والمعدات اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة، تشمل التجهيزات أجهزة مـراقبـة متطورة، وأجهزة تنفس صناعي، ووحدات تحكم مركزية لمتابعة حالة المرضى بشكل دقيق. 

 

جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو


القدرة على استقبال عدد أكبر من المرضي 

وتسهم هذه الإضافة في تحسين مستـوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث ستتيح القدرة على استقبال عدد أكبر من الحالات الحرجة والمتوسطة، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار، وتقديم الرعاية اللازمة بشكل أسرع، كما ستعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الطارئة، خاصةً في ظل زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. 

جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو

خدمات وحدة الرعاية المركزة 

وقدمت وحدات الرعاية المركزة  بمجمع الإسماعيلية الطبى أكثر من ٢٠ الف خدمة طبية منذ بدء تدشين المنظومة حتى الآن. 

شهد التشغيل الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور  محمد جبريل نائب مدير الفرع، الدكتور احمد عيسي مديرى إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور احمد خالد، مدير المجمع الطبي، الدكتور حسام سلامة المدير الطبى للمجمع، الدكتور احمد عبد اللطيف مدير التشغيل، وعدد من رؤساء الأقسام.  

جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو
جانب من تسليم الاسرة الجديدة، فيتو

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، مما يعكس التزامها بتوفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين. 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية مجمع الاسماعيلية الطبي الرعاية الوسيطة العناية المركزة خدمات العناية المركزة

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