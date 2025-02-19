محافظ الإسماعيلية يدعو أصحاب محال تجارة الجملة للتأجير في السوق الحضاري (صور)

دعا اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أصحاب محال تجارة الجملة في القنطرة غرب للتقدم للتأجير في السوق الحضاري للوكالات، حيث إنه يمثل أهم المشروعات التنموية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

تقنين أوضاع البائعين

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم إنشاء سوق الوكالات لتقنين أوضاع البائعين والقضاء على العشوائيات داخل مدينة القنطرة غرب، وتحقيق السيولة المرورية.

وكان قد أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمشروع إنشاء سوق لتجارة الجملة "الوكالات" لكافة أنواع الخضروات والفاكهة والذي يقع بمنطقة السواركة بمدينة القنطرة غرب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، المهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقة الاسماعيلية لجهاز تعمير سيناء، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية وعددًا من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



معلومات عن إقامة المشروع

ويقام المشروع على مساحة ٧٦٨٠ م٢ ويضم ٢٢ وكالة بمساحة ٨٠ م٢، بالإضافة إلى منطقة عرض أمام كل وكالة بمسطح ٤٠م٢، ويشتمل المبنى على مجمع دورات مياه وإدارة وكافيتريا على مساحة ٢٣٥م٢، هذا إلى جانب منطقة مكشوفة مخصصة لإقامة سوق ليوم واحد بمسطح ٩٠٠م٢.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تغذية المشروع بمياه الشرب والصرف الصحي

وتم تغذيته المشروع بالمياه وشبكة صرف صحي وخزان صرف بسعة تخزين ٨٧م٣ وشبكة إنارة خارجية ولوحة توزيع رئيسية و٥ لوحات فرعية ومحول قدرة ٥٠٠ كيلو فولت أمبير وشبكة طرق داخلية بمسطح ١٣٥٠م٢ وتم تزويد المشروع بمنظومة مكافحة الحريق باستخدام طلمبات مياه سعة ٢٥٠ جالون/د وباستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 لغرفة المحول.

وأشار أكرم إلى أن عدد المحال المؤجرة حتى الآن ٩ محال وجار طرح باقي المحال.





الاستماع إلى مطالب الطلاب

واستمع أكرم لمطالب التجار، ووجه بدراسة كافة المطالب بشكل تفصيلي وبحث إمكانية تطبيقها على أرض الواقع كما وجه بتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

جانب من الجولة، فيتو

وأوضحت المهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقة الإسماعيلية لجهاز تعمير سيناء، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي ٣٠ مليون و٨٣٨ ألف جنيه تقريبًا، وتقوم بالإشراف عليه الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة، حيث بلغت نسبة تنفيذه ١٠٠٪.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية الأعمال التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بطريق بر أيمن ترعة بورسعيد الواصل بين طريق معدية السيارات بالقنطرة غرب حتى السكة الحديد، حيث يتم حاليًا أعمال توسعة وتمهيد الطريق والذي يخدم أيضًا سوق الجملة الجديد.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل أن الأعمال بدأت اعتبارًا من بداية الشهر الحالي ومن المنتظر الانتهاء منها خلال ٦ أشهر.

تشمل المشروعات تنفيذ طريق بطول ١٢٠٠ متر شامل جميع المرافق والإنارة وعرض ١٤ مترا، وكذلك كوبري للسيارات في نهاية الطريق أمام إدارة مرور القنطرة.



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