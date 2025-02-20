جولة داخل الإسماعيلية الجديدة، 56 ألف وحدة سكنية على 20% من مساحتها (بث مباشر)

أجرت "فيتو " قبل قليل بثًّا مباشرًا، من داخل مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك فور الإعلان الرسمي عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية بها.

وتمتد مدينة الإسماعيلية الجديدة، على مساحة 8000 فدانا، تم بناء الوحدات السكنية التي تشمل 5 أحياء على 20 % من المساحة الإجمالية، وخصصت باقى المساحة والمقدرة 80% لتكون مساحات خضراء.

مدينة الإسماعيلية الجديدة،فيتو

مدينة الإسماعيلية الجديدة،فيتو

معلومات حول المدينة

ويصل طول واجهة المدينة إلى 11 كم على الشاطئ الشرقي لقناة السويس، وتقع المدينة في منطقة استراتيجية تمثل البوابة الحقيقية لسيناء، حيث تلتقي كافة المحاور الرئيسية لمنطقة شرق القناة.



أبرز الحضور خلال المؤتمر

وكان قد أعلن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن بدء الحجز رسميًا للوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة، ذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمدن القناة.

مدينة الإسماعيلية الجديدة،فيتو

مدينة الإسماعيلية الجديدة،فيتو

تفاصيل حجز شقق الإسماعيلية الجديدة

وخلال كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

نموذج للمدن العصرية

وأوضح الفريق ربيع أن الإسماعيلية الجديدة تُعد نموذجًا للمدن العصرية، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة ومرافق خدمية متكاملة، تشمل المدارس والمراكز الطبية والمناطق التجارية والترفيهية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن بالمناطق الحديثة.

مدينة الإسماعيلية الجديدة،فيتو

مدينة الإسماعيلية الجديدة،فيتو

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس عن بدء الحجز رسميًا، موضحًا أن الوحدات المطروحة تتنوع بين شقق بمساحات مختلفة، تناسب احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس عن توفير تسهيلات مميزة في السداد، تشمل أنظمة تقسيط مرنة تمتد لعدة سنوات، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.

ولفت الفريق ربيع إلى أن المشروع تم تنفيذه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، مع مراعاة الجوانب البيئية والجمالية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

اشادة بالشركات الوطنية

كما أشاد بدور الشركات الوطنية التي شاركت في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نجاح استراتيجية الدولة في دعم المشروعات القومية الكبرى.

الاستمرار في إقامة المشروعات التنموية



أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية، التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمناطق القناة، مشيرًا إلى أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تُعد إضافة مميزة إلى المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.



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