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التفاصيل الكاملة لحجز الوحدات السكنية في الإسماعيلية الجديدة (بث مباشر)

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

 أجرت "فيتو " قبل قليل بثًا مباشرًا، لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الذى أقامته هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، للكشف عن تفاصيل فتح باب الحجز للوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة. 

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أبرز الحضور خلال المؤتمر 

وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمدن القناة. 

تفاصيل حجز شقق الإسماعيلية الجديدة 

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة. 

 

نمودج للمدن العصرية 

وأوضح الفريق ربيع أن الإسماعيلية الجديدة تُعد نموذجًا للمدن العصرية، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة ومرافق خدمية متكاملة، تشمل المدارس والمراكز الطبية والمناطق التجارية والترفيهية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن بالمناطق الحديثة. 

 

بدء حجز الوحدات رسميا 

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن بدء  الحجز رسميًا، موضحًا أن الوحدات المطروحة تتنوع بين شقق بمساحات مختلفة، تناسب احتياجات مختلف الفئات.

 

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس عن توفير تسهيلات مميزة في السداد، تشمل أنظمة تقسيط مرنة تمتد لعدة سنوات، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.

 

ولفت الفريق ربيع إلى أن المشروع تم تنفيذه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، مع مراعاة الجوانب البيئية والجمالية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

 

اشادة بالشركات الوطنية 

كما أشاد بدور الشركات الوطنية التي شاركت في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نجاح استراتيجية الدولة في دعم المشروعات القومية الكبرى.

 

الاستمرار في إقامة المشروعات التنموية 
 

أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية، التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمناطق القناة، مشيرًا إلى أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تُعد إضافة مميزة إلى المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
 

 

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