الإعلام الحكومي بغزة يتهم الصليب الأحمر بالازدواجية في عملية تسليم جثامين الأسرى

قال الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن مراسم تسلم الصليب الأحمر لجثث أسرى إسرائيل تعكس ازدواجية في تعامله مع جثامين الفلسطينيين.

الإعلام الحكومي بغزة يعلق على عملية تبادل جثامين الأسرى

وتصدر الصليب الأحمر التريند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قاموا بتغطية التوابيت السوداء التي وضع فيها جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة بالقماش الأبيض، ومنعت التصوير أثناء نقل توابيت الجثامين التي قاموا بتغطيتها بالقماش الأبيض، عند وضعها في السيارات.

تصرف موظفي الصليب الأحمر يثير الغضب



وتصرف موظفي الصليب الأحمر أثار مشاعر الغضب لدى العديد من النشطاء الفلسطينيين، الذين قارنوا بين وضع جثامين الأسري الإسرائيليين وجثامين الشهداء الفلسطينين.

وتعامل الصليب الأحمر مع الجانبين بشكل مختلف، حيث وضعت جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء، بينما قامت بتغطية توابيت جثامين أسرى الاحتلال بالقماش الأبيض، تعبيرًا عن الحزن.

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