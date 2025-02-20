انفجارات جديدة قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، أن انفجارات وقعت في كييف.

انفجارات وقعت في كييف

وأشار كليتشكو، عبر قناته في "تليجرام" إلى أن عدة انفجارات تهز العاصمة كييف.

ووفقًا له، تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

ضربات صاروخية روسية بالقرب من كييف

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية لقطات تزعم أنها ضربات صاروخية روسية بالقرب من كييف.

في وقت سابق، جرى إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وعدة مقاطعات في أوكرانيا.

يذكر أن القوات الروسية بدأت شن ضربات مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي كانت تقف خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف هذه الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية وإدارة الاتصالات العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تركز على الأهداف العسكرية والاستراتيجية فقط.

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