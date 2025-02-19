أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي المصري يحسم غدا مصير الفائدة.. استقرار أسعار الذهب بالصاغة.. وحقيقة ركود مبيعات الهواتف المحمولة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

"الاستثمار" تبدأ تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على واردات «SNF» الروسية والصينية

وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتاريخ 5 فبراير 2025، على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة "سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد (SNF)" ذات المنشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

ويأتى في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، ووفقًا للاتفاقات الدولية للمعالجات التجارية والقانون المصرى ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

وقد صدر الإعلان رقم (2) في هذا الشأن، والذي تم نشره في العدد رقم 35 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 12 فبراير 2025.

كما أصدر الوزير القرار رقم (39) لسنة 2025، والذي يقضي بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2020، الخاص بفرض الرسوم النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، لمدة اثنى عشر شهرًا لحين استكمال إجراءات المراجعة النهائية.

وقد جاءت القرار الوزارى بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 3 فبراير 2025، حيث وافقت بالإجماع على توصيات قطاع المعالجات التجارية ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية، مع النشر الرسمي في جريدة الوقائع المصرية.

أسعار سبائك الذهب، السبيكة 10 جرامات تتخطى الــ 50 ألف جنيه

سبائك الذهب ، ارتفعت أسعار سبائك الذهب في الأسواق بختام حركة تعاملات اليوم الاربعاء 19 فبراير 2025، حيث بلغ سعر السبيكة 10 جرامات عيار 24 نحو 50314جنيه، بارتفاع نحو 314 جنيها.

أسعار سبائك الذهب

وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث.

سبائك الذهب

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظى:

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم

أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 5150 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 13200 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات بــ 50314 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام بــ 495400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4995295 جنيه.

سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

أسعار الذهب في الإمارات ختام تعاملات اليوم , عيار 21 وصل لهذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات، شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء 19 فبراير 2025، استقرارا مقارنة بحركة تعاملات أمس، وذلك بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

ويعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

أسعار الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 345.75 درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

عيار 21: 302.75 درهما إماراتيا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

عيار 18: 258 درهما إماراتيا – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

اسعار ومواصفات سيارات سمارت 2025

أسعار ومواصفات سيارة سمارت… طرح في السوق المحلي واحده من اهم السيارات الألمانية سمارت الكهربائية لاول مره في السوق المصري، وتنتمي لفئة النقل الذكي، حيث طرحت سيارتين كهربائيتين سمارت 1 وسمارت 3.



حيث كثر البحث عن اسعار مواصفات سيارات سمارت علي مؤشرات البحث جوجل عن أسعار ومواصفات سيارات "سمارت"، بعد انطلاقتها في أسواق رئيسية تشمل أوروبا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، الصين، وأمريكا اللاتينية، حيث جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع وكيلها المحلي.

صُممت سيارات سمارت للمتميزين، وهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي خيار نمط حياة لمن يبحثون عن الريادة والتميز.

بين تثبيت الفائدة لدعم الاستقرار النقدي وخفضها لتحفيز النمو, المركزى المصرى يحسم قراره وخبراء: محطة مهمة في مسار الاقتصاد المصري

البنك المركزى المصرى ، تقترب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، من اتخاذ قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الماضي حيث يترقب الاقتصاد المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدا الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

تخفيض أسعار الفائدة لهذا السبب



يُعد هذا الاجتماع الأول للبنك المركزي في العام الجديد، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.



ومن جانبه توقع الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادى، تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 1 إلى 2٪، إضافة إلى خفض بنسبة تتراوح ما بين 1.5% الى 2.5% في الربع الثاني من 2025.

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

سعر الفائدة، كشف الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، عن توقعاته لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، بشأن سعر الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: نحن أقرب لتثبيت سعر الفائدة، وقد يقدم البنك المركزي على رفعها بنسبة طفيفة تصل الي 1%.



تخفيض سعر الفائدة

وأضاف: أن تخفيض سعر الفائدة في هذا التوقيت بنسبة تتراوح ما بين 2 الي 4% في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أمر غير متوقع أو غير وارد.



سبب عدم تخفيض سعر الفائدة

وأوضح: تخفيض الفائدة قد يتسبب في سحب المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة وبالتالي سينعكس ذلك على الضغط على الدولار لذلك ليس من المتوقع حدوث أي تخفيض في الفائدة باجتماع البنك المركزي



سعر جرام الذهب، المعدن الاصفر وصل لكام مساء اليوم ؟

سعر جرام الذهب، شهد سعر الذهب، حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025 داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعرالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

سعر جرام الذهب

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4742 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4150 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

الرقابة على الصادرات تنظم برنامج التدريبي عن قواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التجارة الحرة المطبقة مع دول الاورو متوسطية

انتهت اليوم فاعليات البرنامج التدريبي الخاص بقواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التجارة الحرة المطبقة مع دول الاورو متوسطية،والتي قدمها نخبة من خبراء الهيئة في هذا المجال وعلى مدار ثلاثة ايام

وتطرق البرنامج الى التعرف على:

1- اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية

2- اتفاقية اغادير

3- اتفاقية مصر ودول الافتا

4- اتفاقية مصر وتركيا

5- المعاهدة الاقليمية لقواعد المنشأ الاورو متوسطية المعدلة

6- التوعية بما تم استحداثه في إصدار شهادة المنشأ طبقا للمعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورو متوسطية المعدلة

7- التعرف بالمصدر المعتمد

8- امثله لحالات تحقق واردة من الجمارك

بالتزامن مع زيارة السيسى الى اسبانيا تعرف على حجم الصادرات المصرية اليها

يعقد ملك إسبانيا فيليبى السادس، ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة زيارة الرئيس إلى إسبانيا، حيث يناقشان الوضع في غزة والخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع، حسبما قالت وكالة إيفى الإسبانية.

ويقوم الرئيس السيسي، الذي وصل إلى مدريد أمس الثلاثاء، بزيارته الثانية إلى إسبانيا، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا

كشفت بيانات الجهاز اليوم عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا إلى 3.1 مليار ات دولار عام 2024 مقابل 3.2 مليارات دولار عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا 1.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023.

خلال شهر رمضان.. توقعات بزيادة استهلاك الزبادي إلى 5 كيلو للفرد

ترتفع معدلات استهلاك المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وبالأخص منتجات الألبان والزبادي؛ حيث يعد الزبادي أحد أهم السلع التي تشهد أعلى معدلات الاستهلاك مقارنة بباقي شهور العام.

زيادة معدلات استهلاك الألبان خلال شهر رمضان

وأكد هشام رضوان، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان صناعة الألبان تعد من أهم الصناعات الغذائية في مصر والتي تشهد تطورا ملحوظا.

واشار أن هناك زيادة معدلات استهلاك الألبان والزبادى خلال شهر رمضان المبارك ، لافتا الى أن سوق الزبادي في مصر يشهد زيادة ضعف أو ضعفين عن الاستهلاك في الأوقات العادية حيث يصل متوسط الاستهلاك إلى 2.5 كيلو جرام للفرد، ومن المتوقع ان يرتفع ذلك إلى 5 كيلو في رمضان.

واوضح ان هناك تحسن في السوق المصرية من حيث زيادة معدلات الاستهلاك في ظل طرح منتجات جديدة تتناسب مع القدرة الشرائية مما يساهم في تحقيق نسب نمو جيدة. لافتا الى ان الشركات المنتجة تحرص على اتباع خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان، من خلال زيادة الطاقة الانتاجية وزيادة قدرات التوزيع والتسويق، فضلا عن العروض الترويجية لزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، وذلك من خلال طرح العروض الخاصة بالعبوات العائلية لتلبية الطلب المتزايد. موضحا ان هذا الامر يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم والذى يشهد معدلات عالية على استهلاك الزبادى.

كشف الدكتور محمد جريدة الخبير التكنولوجي، حقيقة ما يتردد عن دخول سوق مبيعات الهواتف المحمولة فى حالة ركود خلال شهرى يناير وفبراير 2025 عقب تطبيق الضريبة الجمركية الجديدة.



قال جريدة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن ما حدث بسوق الهواتف المحمولة هو عودة المبيعات إلى طبيعتها بعد تضاعفها بأكثر من 300٪ خلال شهر ديسمبر الماضى 2024 قبيل تطبيق الضريبة على الهواتف الواردة من الخارج مرجعا ذلك إلى الإقبال الشديد على شراء الهواتف قبل تطبيق منظومة بيع الهواتف الجديدة.

وأشار إلى أن سلاسل المبيعات الكبيرة تستورد الهواتف الذكية وتعتمدها قبل بيعها للمستهلك وهو ما تفعله تو بى، وهو أمر لا يعرفه معظم العملاء، مشيرا إلى أنه من المهم قبل شراء الهاتف أن يتم استخدام تطبيق تليفوني للتأكد من أن الهاتف ليس عليه أى رسوم، وأن الهاتف يحظى بضمان محلى والذى يوفر خدمات صيانة ودعم لتلك الأجهزة.

وتابع: أما الضمان الدولي فتتطلب اعتمادها وسداد الرسوم الجمركية عليها، موضحا أنه ليس ضد تطبيق منظومة الهواتف الواردة من الخارج، حيث تنظم سوق المحمول، وتساهم في تقليل انتشار الهواتف غير المعتمدة.

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