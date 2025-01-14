الثلاثاء 14 يناير 2025
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سياسة

رئيس اتصالات البرلمان يكشف مفاجأة سارة بشأن جمارك الهواتف المحمولة

جمارك الهواتف المحمولة
جمارك الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تطورات ملف الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج.

 

إعفاء 2 هاتف محمول من الرسوم الجمركية


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه وفقا للقانون يسمح لأي مواطن قادم من الخارج اعفائه من أي رسوم جمركية على 2 هاتف محمول، الأول يكون شخصي والثاني باعتباره هدية لأحد أفراد أسرته.

 

جمارك الهواتف المحمولة 

وأوضح: يتم فرض الرسوم الجمركية اذا كان المواطن القادم من الخارج يحمل أكثر من هاتفي محمول، مشيرًا إلي عقد إجتماع الأسبوع المقبل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنسيق الإجراءات.

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تشغيل الهاتف المحمول قبل 1 يناير 2025


ولفت إلي أن كل من قام بتشغيل هاتفه المحمول قبل 1 يناير 2025 واستقبل رسائل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يقلق ولن يدفع أي رسوم جمركية، معقبا: لن يتم محاسبة الناس بأثر رجعي.

 

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