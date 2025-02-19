خبير يكشف حقيقة ركود مبيعات الهواتف المحمولة

كشف الدكتور محمد جريدة الخبير التكنولوجي، حقيقة ما يتردد عن دخول سوق مبيعات الهواتف المحمولة فى حالة ركود خلال شهرى يناير وفبراير 2025 عقب تطبيق الضريبة الجمركية الجديدة.

عودة المبيعات لطبيعتها

قال جريدة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن ما حدث بسوق الهواتف المحمولة هو عودة المبيعات إلى طبيعتها بعد تضاعفها بأكثر من 300٪ خلال شهر ديسمبر الماضى 2024 قبيل تطبيق الضريبة على الهواتف الواردة من الخارج مرجعا ذلك إلى الإقبال الشديد على شراء الهواتف قبل تطبيق منظومة بيع الهواتف الجديدة.

وأشار إلى أن سلاسل المبيعات الكبيرة تستورد الهواتف الذكية وتعتمدها قبل بيعها للمستهلك وهو ما تفعله تو بى، وهو أمر لا يعرفه معظم العملاء، مشيرا إلى أنه من المهم قبل شراء الهاتف أن يتم استخدام تطبيق تليفوني للتأكد من أن الهاتف ليس عليه أى رسوم، وأن الهاتف يحظى بضمان محلى والذى يوفر خدمات صيانة ودعم لتلك الأجهزة.

وتابع: أما الضمان الدولي فتتطلب اعتمادها وسداد الرسوم الجمركية عليها، موضحا أنه ليس ضد تطبيق منظومة الهواتف الواردة من الخارج، حيث تنظم سوق المحمول، وتساهم في تقليل انتشار الهواتف غير المعتمدة.

وأوضح أن التصنيع المحلي للإلكترونيات يدعم الاقتصاد المصري، ويسهم في تقليل الاستيراد، مما يوفر العملة الصعبة، موضحا أن قطاع الإلكترونيات شهد اهتماما من الدولة لدعم الصناعة المحلية وإصدار التشريعات لزيادة القدرة على المنافسة، مما أدى لزيادة المصانع وتوفير فرص عمل، داعيا الى التركيز على توفير الصناعات المغذية محليا لتعزيز قدرة المصانع خاصة مع توافر الأيدي العاملة المدربة وموقع مصر الاستراتيجي كنقطة مركزية للتصدير.

القوة التحويلية للتكنولوجيا

وأكد ضرورة الالتزام بالابتكار واستغلال القوة التحويلية للتكنولوجيا مع مضاعفة الجهود لتمكين الجيل القادم من المتخصصين في التكنولوجيا من خلال برامج التدريب الشاملة تقدمها تو بي بهدف التزود بالمهارات والخبرات المتقدمة المطلوبة للحصول على وظائف تقنية ذات رواتب مرتفعة.

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