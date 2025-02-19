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أخبار مصر

السيسي يدعو الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في مصر وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس السيسي ضرورة وجود الشركات الاسبانية في مصر وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين الإسبان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني بمقر الحكومة الإسبانية.

وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي بمقر الحكومة الإسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

ووصل الرئيس السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

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