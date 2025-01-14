الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ألمانيا: مصر تمثل محطة رئيسية في خططنا المستقبلية لتطوير السيارات الكهربائية

سيارات
سيارات

 استقبل السوق المصري، أولى السيارات سمارت الألمانية الكهربائية التي تنتمي لفئة النقل الذكي،  حيث طرحت سيارتين كهربائيتين سمارت 1 وسمارت 3.

تعد مصر السوق الحادي والثلاثين للعلامة التجارية "سمارت" عالميًا، بعد انطلاقتها  في أسواق رئيسية تشمل أوروبا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، الصين، وأمريكا اللاتينية، حيث جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع وكيلها المحلي. 

 

 

 وفي ذات السياق المتصل قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة شركة عز العرب ستار، “أن إطلاق علامة سمارت الفاخرة في السوق المصري هو إضافة مهمة جديدة لسوق المحلي،  إنه التزام استراتيجي بمواكبة التحول العالمي نحو التنقل المستدام والمبتكر، واستيعاب المتغيرات العالمية وتطويعها لتلبية احتياجات السوق المصري”.

 

أعربت ماندي تشانج المدير العام  العالمي لعلامة "سمارت" للسيارات قائلة: "سعداء ومتحمسون بإطلاق السيارتين سمارت 1 وسمارت 3، حيث نستهدف من هذا الإطلاق تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والخدمة المتميزة في مصر، خاصة أن مصر تمثل محطة رئيسية في خططنا المستقبلية نظرا لتراثها الثقافي والتاريخي العريق.”

وأوضحت: "سيارات سمارت تجسد شعار علامتنا التجارية “Open your mind” "فكر بدون حدود"، حيث توفر تجربة فريدة ومغامرة تشجع العملاء المهتمين بالتكنولوجيا والمراعاة للبيئة على اكتشاف كل فرصة جديدة"

وأضافت: يقود فريق البحث والتطوير في سمارت الهندسة والبحث والتطوير لسيارات الجيل الجديد الكهربائية بالكامل، تحت إشراف فريق التصميم العالمي لمرسيدس-بنز على تصميم المركبات.

وبناء على استراتيجية التطوير، لا تتوسع "سمارت" عالميًا فقط، بل تدفع أيضًا حدود الابتكار. مع خطط لدخول أكثر من 10 أسواق جديدة خلال 2025

صُممت سيارات سمارت للمتميزين، وهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي خيار نمط حياة لمن يبحثون عن الريادة والتميز. وسنقوم اليوم بكشف الستار عن اول سيارتين سمارت #١ و#٣ بجميع الفئات بما في ذلك الفئة BRABUS اللي هيكونوا نجوم لامعين في سوق السيارات المصرية والكشف عن اسعارهم التنافسية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق البحث والتطوير الصين وأمريكا السيارات الكهربائية السيارات الكهرباء
ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

بديل الثانوية ليس جديدًا وتكافؤ الفرص مطلوب، رضا حجازي يكشف حقائق جديدة عن البكالوريا

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة

بعد موافقة النواب، النص الكامل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية