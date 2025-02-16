الرقابة على الصادرات تشارك فى معرض الأقمشة والغزل والنسيج

شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفريق عمل المعارض التابع لمركز التميز برئاسة المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات وبعضوية كل من: نها محمد سمير مدير العلاقات العامة بالمركز، محمد البسطويسى - الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي،الدكتورة دنيا عصام - الادارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية وعضو وحدة إصدار شهادات المطابقة فى فعاليات معرض الأقمشة والغزل والنسيج “تكس” Cairo Fashion & Tex "Défilé Creation".



حيث تم استعراض فيلم تسجيلي عن أنشطة الهيئة المختلفة والدعم المقدم من الهيئة لزيادة الصادرات المصرية نحو 145 مليار صادرات.

طريقك إلى التصدير

كما قدمت الهيئة ندوة بعنوان: طريقك إلى التصدير بمشاركة نخبة من خبراء الهيئة: المهندس أحمد فراج -رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية، محمد حامد- مدير عام شهادات المنشأ، شيرين نبيل -مدير عام الاتفاقيات والتحقق، الدكتورة رشا النمكى – مدير عام الفحوص الحسية والطبيعية والمدير الفني لوحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات.

وأدارت الجلسة النقاشية: شيماء عُليبة - عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية، كما تم تبادل النقاشات المفيدة الأفكار التي تعزز فرص التصدير في صناعة الأقمشة والنسيج مع جمهور العارضين والمصدرين بالمعرض.

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