الأحد 16 فبراير 2025
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اقتصاد

تثبيت الفائدة الأقرب، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى - فيتو

اجتماع البنك المركزى المصرى، توقع خبراء المال والاقتصاد أن تقوم  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2025. 

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وفي ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

اقرأ التالى: ماذا  حدث فى اجتماع البنك المركزى المصرى الماضى ؟ 

 

البنك المركزى المصرى - فيتو 
البنك المركزى المصرى - فيتو 

 

 

الاقتصاد المصري وتحول ميزان المدفوعات الكلي


ومن جانبه قال الدكتور على الادريسي: شهد الاقتصاد المصرى تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، مشيرا الى  تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة  10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

 

على الادريسي - فيتو 
على الادريسي - فيتو 

 

لجنة السياسات النقدية تبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل


وأضاف الادريسي: نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير 2025، وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

 

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ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزى الماضى؟


وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 الماضى على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. 

 

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