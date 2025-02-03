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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الإمارات الإثنين 3 فبراير 2025 (آخر تحديث)

اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في الامارات

اسعار الذهب في الامارات، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، شهدت تراجعا ملحوظًا، بنحو 6 دراهم مقارنة بحركة تعاملات امس الاحد، وذلك بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب العالمية. 

ويُعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

 

الذهب بكام - فيتو 
اسعار الذهب في الامارات

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

  • عيار 24: 324 درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 284 درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 243 درهما إماراتيا –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

اسعار الذهب - فيتو 
اسعار الذهب في الامارات

أسعار الذهب في الامارات

1. حركة السوق العالمي: سعرالذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية. تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في الامارات

2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.

3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في الامارات

 الذهب في الإمارات

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

 

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