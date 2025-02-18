أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق بالأسواق.. وصعود طفيف للدولار بالبنوك المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

أسعار الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار، ارتفاعا بنحو 4 قروش بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.58 جنيها للشراء و50.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.59 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهليحوالي 50.59 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.59 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في الاسكندرية حوالي 50.59 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع.



سعر جرام الذهب، ارتفاع كبير في التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب، شهد سعر الذهب، ارتفاعا بجميع الأعيرة بنحو 40 جنيها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 بالصاغة.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعرالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4725 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4135جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3544جنيهات للبيع.



شعبة الثروة الدواجنة توقع بروتوكولا مع جامعة بنها الأهلية لتدريب الطلاب

وقع الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية.

بروتوكول لتعميق التعاون العلمى والتعليم والتدريب والابتكار

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد أنه تم توقيع الاتفاق فى بادرة لتعميق التعاون العلمى والتعليم والتدريب والابتكار بين الجامعات العلمية والشركات المتخصصة لتطوير الصناعة وتعميق البحث العلمى والاستفادة منه فى المجالات الصناعية.

وأشار إلى أن البروتوكول وقع في حضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

تدريب الطلاب في المرحلة الجامعية والخريجين

وعن بنود البروتوكول، قال «السيد» إن بنود الاتفاق تشمل تدريب الطلاب في المرحلة الجامعية والخريجين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأهيل المهنى للطلبة والخريجين مصريين ووافدين، والمشاركة فى المشروعات الطلابية البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: فضلًا عن توفير فرض عمل للخريجين المتميزين الذين تم تدريبهم، والتعاون فى إجراء البحوث العلميه المشتركه ذات الطابع العلمى، إلى جانب تبادل الزيارات وتبادل الخبرات والمناقشات العلمية، وإلقاء المحاضرات.

الاستفادة من الإمكانيات العلمية

وأضاف أن الهدف هو الاستفادة من الإمكانيات العلمية المتوفرة لدى كل طرف من أجل التدريب وإجراء البحوث العلمية.

وشدد «السيد» على أهمية ربط الطلاب في الجامعات بسوق العمل، وخاصة في صناعة الثروة الداجنة، التي تعد من أهم الصناعات الحيوية، التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ومع تنميتها وتطويرها وتدريب الشباب لاكتساب المهارات والخبرة العملية في بيئة الإنتاج يعزز الاقتصاد الوطني.

إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

وأشار إلى أن تدريب الطلاب والخريجين في المزارع؛ سيوفر لهم تجربة مباشرة لإدارتها وتقليل الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، خاصة وأن التدريب المسبق يرفع من جاهزية الخريجين للعمل في قطاع الدواجن فور تخرجهم، يمنحهم ميزة تنافسية عند التقدم للوظائف أوإنشاء مشاريعهم الخاصة، كما يفتح المجال أمامهم لاكتشاف فرص ريادة الأعمال في القطاع.

تحفيز الابتكار في إنتاج الدواجن سينعكس على الاقتصاد

وقال إن تحفيز الابتكار في إنتاج الدواجن، سينعكس على الاقتصاد المحلي، فصناعة الثروة الداجنة ليست مجرد قطاع زراعي، بل هي محرك اقتصادي رئيسي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، خلق فرص العمل، دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفير فرص عمل واسعة.

صناعة الدواجن توفر ملايين الوظائف

وأضاف أن صناعة الدواجن توفر ملايين الوظائف في عدة مجالات،منها المزارع والإنتاج الحيواني، شركات الأعلاف والتغذية، تصنيع اللقاحات والأدوية البيطرية، النقل والتوزيع والتسويق، أي أنعا تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز التنمية الاقتصادية.



رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أسعار الدواجن، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن السبب وراء تحرك أسعار الدواجن والبيض وموعد الانخفاض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن أسعار الدواجن تتحدد وفقا للعرض والطلب، وبالتالي السعر الحالي مقبول ومناسب للجميع مع قلة المعروض وزيادة عمليات السحب مع قرب شهر رمضان.

ولفت “السيد”: إلى أن سعر كيلو الدواجن حاليا في المزارع يصل إلى 90 جنيها ويصل للمستهلك بحوالي 100 جنيه.

وأكد: أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن منتصف رمضان لتتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها، معقبا: عملية السحب على الدواجن حاليا مرتفعة، وبالتالي هناك تحرك في الأسعار، ولكن مع منتصف الشهر المقبل ستتراجع.



إي إف چي هيرميس السعودية تحصل على الجائزة الذهبية في ملتقى الأسواق المالية

حصدت “إي إف چي هيرميس السعودية” الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث للعام الثالث على التوالي،وهو تأكيد لريادتها في القطاع المالي ودورها البارز في تقديم التحليلات الاستثمارية المتعمقة، وذلك خلال فعاليات ملتقى الأسواق المالية 2025، الذي تنظمه تداول السعودية بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين وصناع القرار في القطاع المالي.

ويأتي هذا التكريم ليعكس الريادة التي تتمتع بها “إي إف چي هيرميس السعودية” في مجال البحوث المالية والاستثمارية، حيث تواصل الشركة تقديم تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة النجاح التي حققتها “إي إف چي القابضة” في الأسواق المالية الإقليمية، حيث تواصل المجموعة لعب دور رئيسي في تقديم الخدمات المالية المتكاملة، وتعزيز فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، من خلال تقديم حلول متطورة تشمل الوساطة في الأوراق المالية، إدارة الأصول، الاستثمار المباشر، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

ويمثل الفوز بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي شهادة ثقة في جودة الأبحاث والتقارير التي تقدمها الشركة، والتي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وتعكس هذه الجائزة قدرة المجموعة على ابتكار أدوات تحليلية متطورة تسهم في زيادة شفافية الأسواق المالية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي كوجهة استثمارية واعدة.

وتؤكد “إي إف چي هيرميس السعودية” مع استمرار توسع السوق السعودي وجذب مزيد من الاستثمارات، التزامها بتقديم رؤى تحليلية دقيقة تستند إلى أحدث المنهجيات البحثية، لدعم قرارات المستثمرين وتعزيز الأداء المالي للشركات المدرجة.



البورصة تربح 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 37957 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13455 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 8591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11803 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3190 نقطة.



ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق بالأسواق

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، واصل سعر القمح المستورد ارتفاعه في الأسواق لليوم الثاني، كما ارتفعت أسعار الدقيق اليوم.

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13200 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13300 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13400 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15400 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13389.4 جنيه، بانخفاض قدره 232 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 25.4 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.





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