ارتفاع أسعار القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا في الأسواق، فيما استقرت أسعار الدقيق اليوم.

أسعار القمح والدقيق

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

اسعار الدقيق

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13100 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13200 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

اسعار القمح

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15300 جنيه للطن.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15500 جنيه للطن.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13621.7 جنيه، بارتفاع قدره 722 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 26.1 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.9 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار القمح

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 226.7 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 242.21 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.75 دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 247.5 دولار للطن.

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