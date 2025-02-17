تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17-2-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، 3جنيهات عن أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين، ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 95 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 110 و125 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الابيض مابين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها.

وسجل سعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 205 و 225 جنيها وفي السوبر ماركت 230 جنيها، وكيلو الاوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس 150 جنبها، كيلو شيش طاووق 205 جنيها، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافى 150 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنيهات، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيهات، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 210 جنيهات، كيلو الأجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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