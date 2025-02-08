السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الثروة الداجنة تحذر من ارتفاع جنوني لأسعار البيض في رمضان وتطالب بهذا الاجراء قبل الانفلات السعري

البيض، فيتو
البيض، فيتو

أسعار البيض في رمضان، أعلن وزير الزراعة؛ الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت التحرك لمواجهة أي تحركات جديدة في أسعار البيض، موضحًا أن أسعار البيض شهدت ارتفاعات في الأسبوعين الأخيرين من يناير الماضي، وعليه اتخذت الوزارة قرارًا بفتح باب استيراد بيض المائدة.

<strong>أسعار البيض</strong>
أسعار البيض

فهل فتح باب استيراد البيض يساهم في خفض أسعاره خلال شهر رمضان؟

<strong>سعر البيض اليوم</strong>
سعر البيض اليوم

تحرك الحكومة لمواجهة ارتفاعات أسعار السلع مهم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن من المهم جدًّا تحرك الحكومة والوزارة والجهات المعنية لمواجهة أي ارتفاعات في أسعار السلع بصفة عامة، خاصة خلال المواسم الرئيسية التي يزيد فيها الطلب على الشراء.

<span style=
الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة 

أهمية قصوى لمتابعة الحكومة لأسعار السلع وضبط الأسواق

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أن أيضًا هناك أهمية قصوى لمتابعة الحكومة لأسعار السلع وضبط الأسواق بصفة عامة، واتخاذ القرارات السليمة والعملية لمواجهة الارتفاعات، ومنع حدوث أي انفلات سعري.

<strong>أسعار البيض اليوم</strong>
أسعار البيض اليوم

أسعار البيض ما زلت عند معدلات سعرية مرتفعة

وأشار إلى أن أسعار البيض ما زلت عند معدلات سعرية مرتفعة، إذ لم يتراجع سعر كرتونة البيض خلال الفترة الماضية، رغم التحركات الإيجابية للحكومة لخفض أسعاره.

<strong>سعر البيض</strong>
سعر البيض

توقعات بارتفاع أسعار البيض خلال رمضان المقبل

وتابع: أن خلال شهر رمضان المبارك يزيد استهلاك المصريين من البيض، وعليه مع قاعدة العرض والطلب، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البيض أكثر من سعره الحالي، وهو الأمر الذي يجب التصدي له قبل حدوثه.

<strong>اسعار البيض</strong>
أسعار البيض

فتح باب استيراد البيض يجب أن يكون بشروط

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد إنه مع فتح باب استيراد البيض، لكن يجب أن يتم الاستيراد بشروط، أهمها أن يكون سعر البيض المستورد أقل من أسعار المحلي، وليس في نفس سعره، حتى يكون هناك ميزة من استيراد البيض تعود على المواطنين.

<strong>اسعار البيض اليوم</strong>
اسعار البيض اليوم

سعر البيض في الأسواق «مرتفع وليس رخيصًا»

وأضاف: أن سعر البيض في الأسواق «مرتفع وليس رخيصًا» ولا يلائم الظروف الاقتصادية للمواطنين وعليه يجب توفير البيض للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض استيراد البيض استيراد بيض المائدة بيض المائدة ارتفاع اسعار البيض اسعار السلع البيض المستورد الغرفة التجارية بالقاهرة سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض شهر رمضان
ads

الأكثر قراءة

ظهور أضواء غريبة في سماء الشرقية، ونشطاء: مخلوقات فضائية (فيديو)

شبورة وأمطار وبرودة شديدة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

اتفحمت، الصور الأولى لـ حريق مدرسة بلقينا بالغربية قبل ساعات من بدء الدراسة

حريق هائل يلتهم محل إكسسوارات في النزهة، ووقوع إصابات

بسمة بوسيل تنهار من البكاء: الحب دمرني وأبويا لو مكانش عايش كنت انتحرت (فيديو)

مستشارو ترامب: سيطرة أمريكا على غزة فكرة خيالية اتضح للرئيس عدم إمكانية تطبيقها

صفقة الزمالك المنتظرة، أحمد الجفالي يصل القاهرة خلال ساعات

حريق في مدرسة بالغربية قبل انطلاق الترم الثاني بالمدارس

منوعات

المزيد

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية