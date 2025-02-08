الثروة الداجنة تحذر من ارتفاع جنوني لأسعار البيض في رمضان وتطالب بهذا الاجراء قبل الانفلات السعري

أسعار البيض في رمضان، أعلن وزير الزراعة؛ الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت التحرك لمواجهة أي تحركات جديدة في أسعار البيض، موضحًا أن أسعار البيض شهدت ارتفاعات في الأسبوعين الأخيرين من يناير الماضي، وعليه اتخذت الوزارة قرارًا بفتح باب استيراد بيض المائدة.

أسعار البيض

فهل فتح باب استيراد البيض يساهم في خفض أسعاره خلال شهر رمضان؟

سعر البيض اليوم

تحرك الحكومة لمواجهة ارتفاعات أسعار السلع مهم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن من المهم جدًّا تحرك الحكومة والوزارة والجهات المعنية لمواجهة أي ارتفاعات في أسعار السلع بصفة عامة، خاصة خلال المواسم الرئيسية التي يزيد فيها الطلب على الشراء.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

أهمية قصوى لمتابعة الحكومة لأسعار السلع وضبط الأسواق

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أن أيضًا هناك أهمية قصوى لمتابعة الحكومة لأسعار السلع وضبط الأسواق بصفة عامة، واتخاذ القرارات السليمة والعملية لمواجهة الارتفاعات، ومنع حدوث أي انفلات سعري.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض ما زلت عند معدلات سعرية مرتفعة

وأشار إلى أن أسعار البيض ما زلت عند معدلات سعرية مرتفعة، إذ لم يتراجع سعر كرتونة البيض خلال الفترة الماضية، رغم التحركات الإيجابية للحكومة لخفض أسعاره.

سعر البيض

توقعات بارتفاع أسعار البيض خلال رمضان المقبل

وتابع: أن خلال شهر رمضان المبارك يزيد استهلاك المصريين من البيض، وعليه مع قاعدة العرض والطلب، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البيض أكثر من سعره الحالي، وهو الأمر الذي يجب التصدي له قبل حدوثه.

أسعار البيض

فتح باب استيراد البيض يجب أن يكون بشروط

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد إنه مع فتح باب استيراد البيض، لكن يجب أن يتم الاستيراد بشروط، أهمها أن يكون سعر البيض المستورد أقل من أسعار المحلي، وليس في نفس سعره، حتى يكون هناك ميزة من استيراد البيض تعود على المواطنين.

اسعار البيض اليوم

سعر البيض في الأسواق «مرتفع وليس رخيصًا»

وأضاف: أن سعر البيض في الأسواق «مرتفع وليس رخيصًا» ولا يلائم الظروف الاقتصادية للمواطنين وعليه يجب توفير البيض للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.

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