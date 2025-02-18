أخبار الرياضة اليوم: المتحدة تعلن نقل مباريات الأهلي بكأس العالم.. الزمالك يعلن إصابة لاعبه قبل القمة.. أول رد فعل من إدارة الأبيض على تصريحات أمير عزمي المسيئة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب استقر على إحالة أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق في الجهاز الفني للفريق الأول بالأبيض، للتحقيق بعد تصريحاته التي أدلى بها يوم أمس في أحد البرامج التلفزيونية.

منتخب المحليين، اقترب وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، الذي يجري تشكيله حاليا، استعدادا لمواجهتي جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.

أقيم اليوم الثلاثاء، مباراة استعراضية بين نخبة من نجوم كرة القدم العالمية بقيادة النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجوم الكرة المصرية بقيادة الكابتن حسن شحاتة.

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على منافسات مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

خضع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية جراحة في أحد مستشفيات النمسا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة.

أشاد الدولي الإنجليزي جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي، بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

دوري أبطال أوروبا، ودع فريق إي سي ميلان بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع نظيره فينورد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ملحق ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

الأهلي، كشف الإعلامي سيف زاهر المذيع بقنوات أون سبورت، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة، نجحت في الحصول على حق بث مباريات النادي الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية ٢٠٢٦ المقرر إقامته بأمريكا.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب وسط الأبيض.

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