أخبار الرياضة اليوم: المتحدة تعلن نقل مباريات الأهلي بكأس العالم.. الزمالك يعلن إصابة لاعبه قبل القمة.. أول رد فعل من إدارة الأبيض على تصريحات أمير عزمي المسيئة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة
قال مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب استقر على إحالة أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق في الجهاز الفني للفريق الأول بالأبيض، للتحقيق بعد تصريحاته التي أدلى بها يوم أمس في أحد البرامج التلفزيونية.
مصدر: وائل رياض يقترب من القيادة الفنية لـ منتخب المحليين
منتخب المحليين، اقترب وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، الذي يجري تشكيله حاليا، استعدادا لمواجهتي جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.
بحضور وزير الرياضة، مباراة استعراضية لأساطير كرة القدم العالمية والمصرية (صور)
أقيم اليوم الثلاثاء، مباراة استعراضية بين نخبة من نجوم كرة القدم العالمية بقيادة النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجوم الكرة المصرية بقيادة الكابتن حسن شحاتة.
ترتيب الأندية المتأهلة لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا
أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على منافسات مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.
عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد
أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.
رضا سليم يجري عملية جراحية في النمسا
خضع المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية جراحة في أحد مستشفيات النمسا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة.
جريليش: محمد صلاح يفعل أشياء لا تصدق مع ليفربول
أشاد الدولي الإنجليزي جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي، بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام فينورد 1-1(صور)
دوري أبطال أوروبا، ودع فريق إي سي ميلان بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع نظيره فينورد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ملحق ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
المتحدة تعلن حصولها حصريا على حق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية
الأهلي، كشف الإعلامي سيف زاهر المذيع بقنوات أون سبورت، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة، نجحت في الحصول على حق بث مباريات النادي الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية ٢٠٢٦ المقرر إقامته بأمريكا.
طبيب الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق قبل مواجهة الأهلي
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب وسط الأبيض.
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