المتحدة تعلن حصولها حصريا على حق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي، كشف الإعلامي سيف زاهر المذيع بقنوات أون سبورت، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة، نجحت في الحصول على حق بث مباريات النادي الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية ٢٠٢٦ المقرر إقامته بأمريكا.

ووجه الإعلامي سيف زاهر، الشكر لمجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس المتحدة على المجهودات المبذولة مؤخرا ورعايتها للعديد من الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين وتطوير الإعلام الرياضي بمختلف مجالاته وعلي رأسها قنوات أون تايم سبورتس.

المتحدة ترعى معسكر كأس العالم للأهلي بأمريكا

أعلنت شركة المتحدة للرياضة عن تنظيم معسكر خارجي لفريق الأهلي المصري في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

شهد توقيع عقد الشراكة بين الجانبين كل من مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيى لطفي، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ممثلة في المهندس أيمن فتحي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أحمد شمس، وعضوي المجلس المهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، ويتخلله مباراة ودية يوم 8 يونيو أمام أحد الفرق المكسيكية، ضمن استعدادات الفريق للبطولة العالمية.

وتسعى المتحدة للرياضة إلى توفير كل سبل الدعم للنادي الأهلي لضمان أفضل إعداد ممكن قبل خوض المنافسات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لدعم ممثل الكرة المصرية في المحافل الدولية.

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