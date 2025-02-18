ترتيب الأندية المتأهلة لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على منافسات مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

1- الهلال السعودي

2- الأهلي السعودي

3- النصر السعودي

4- السد القطري

5- الوصل الإماراتي

6- استقلال طهران الإيراني

7- الريان القطري

8- باختاكور الأوزبكي

ترتيب دوري أبطال اسيا للنخبة

1- الهلال السعودي 22 نقطة.

2- الأهلي السعودي 22 نقطة.

3- النصر السعودي 17 نقطة.

4- السد القطري 12 نقطة.

5- الوصل الإماراتي 11 نقطة.

6- استقلال طهران الإيراني 9 نقاط.

7- الريان القطري 8 نقاط.

8- باختاكور الأوزبكي 7 نقاط.

9- بيرسيوليس برصيد 7 نقط.

10- الغرافة القطري برصيد 7 نقاط.

11- نادي الشرطة العراقي برصيد 6 نقاط.

12- نادي العين الإماراتي برصيد نقطتين.

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره الوصل الإماراتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام على ملعب "زعبيل" معقل الفريق الإماراتي.

سجل أهداف الهلال كل من: ماركوس ليوناردو وسالم الدوسري في الدقائق 12 و48.

بهذه النتيجة يصعد الهلال لثمن نهائي دوري ابطال اسيا في صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة، وصعد أيضا الوصل لنفس الدور بعد ما احتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الوصل في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري.

في خط الوسط: كايو، سالم الدوسري، محمد كنو.

في خط الهجوم: فراس الحمدان، ماركوس ليوناردو، سيرجي سافيتش.

تشكيل الوصل الإماراتي ضد الهلال

في حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: سفيان بوفتيني، جونج سيون هيون، تاكاشي أوشينو، عبد الرحمن صالح خميس.

في خط الوسط: أليكسيس بيريز، جيرونيمو بوبليتي، سياكا سيديبي.

في خط الهجوم: نيكولاس خيمينيز، فابيو دي ليما، كايو كايدو.

مشوار الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

الجدير بالذكر أنه سبق وتفوق الهلال على مضيفه الريان القطري بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثم اكتسح الزعيم نظيره الشرطة العراقي بخماسية نظيفة بالجولة الثانية، بينما تغلب الأزرق السعودي على العين الإماراتي بخماسية مقابل 4 أهداف بالجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة فاز رفقاء سالم الدوسري على استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة.

ثم فرض نادي الهلال السعودي التعادل على منافسه السد القطري بهدف لكل فريق، فيما انتصر الزعيم على الغرافة بثلاثية نظيفة.

وفي الجولة السابعة، اكتسح الهلال السعودي ضيفه برسبوليس الإيراني برباعية مقابل هدف.

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