جريليش: محمد صلاح يفعل أشياء لا تصدق مع ليفربول

أشاد الدولي الإنجليزي جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي، بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إشادة جريليش بتألق محمد صلاح

ويعتقد جريليش أن محمد صلاح يفعل أشياءً لا تصدق مع ليفربول، على عكس بدايته مع الريدز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول، مساء الأحد المقبل، على ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة 26 للبريميرليج.

ويقدم صلاح موسمًا مذهلًا مع ليفربول، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 19 في 36 مباراة بمختلف المسابقات.

وقال جريليش في تصريحات لشبكة "بليتشر ريبورت" العالمية: "تحول محمد صلاح إلى صناعة الألعاب في ليفربول على مدار العامين الماضيين هو أمر لا يصدق حقًا".

وأوضح: "أنا لا أقول إنه لم يكن قادرًا على فعل ذلك من قبل، لكن قبل ذلك كان لاعبًا مباشرا أكثر، أقصد إنه يذهب ويسجل الأهداف وهكذا".

وأضاف: "لكن الآن أصبح لديه الكثير من التمريرات الحاسمة".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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