الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جريليش: محمد صلاح يفعل أشياء لا تصدق مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أشاد الدولي الإنجليزي جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي، بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إشادة جريليش بتألق محمد صلاح 

ويعتقد جريليش أن محمد صلاح يفعل أشياءً لا تصدق مع ليفربول، على عكس بدايته مع الريدز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول، مساء الأحد المقبل، على ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة 26 للبريميرليج.

ويقدم صلاح موسمًا مذهلًا مع ليفربول، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 19 في 36 مباراة بمختلف المسابقات.

وقال جريليش في تصريحات لشبكة "بليتشر ريبورت" العالمية: "تحول محمد صلاح إلى صناعة الألعاب في ليفربول على مدار العامين الماضيين هو أمر لا يصدق حقًا".

وأوضح: "أنا لا أقول إنه لم يكن قادرًا على فعل ذلك من قبل، لكن قبل ذلك كان لاعبًا مباشرا أكثر، أقصد إنه يذهب ويسجل الأهداف وهكذا".

وأضاف: "لكن الآن أصبح لديه الكثير من التمريرات الحاسمة".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح جريليش ليفربول مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

أرقام محمد صلاح مع ليفربول ضد أستون فيلا قبل مواجهة الغد

محمد صلاح يستعد لمباراة أستون فيلا على طريقته الخاصة (صور)

محمد صلاح يتصدر سباق جائزة الحذاء الذهبي ومرموش بالقائمة

صلاح يبتعد عن هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

عدته 29 يوما، ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

وزير الزراعة يكشف عن طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

منوعات

المزيد

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة وما مدى توافقه مع الشريعة؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

ما حكم من يصوم ولا يصلى؟، عالم بالأوقاف يجيب

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته وبالتوبة عن ارتكاب الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية