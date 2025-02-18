طبيب الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق قبل مواجهة الأهلي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب وسط الأبيض.

وأكد محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي أن محمود جهاد تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود جهاد خضع للأشعة والفحوصات الطبية،أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وأضاف أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الزمالك ينتظم غدا في معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلي

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن انتظام الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدًا الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة أن المعسكر المغلق سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس، ووجه الشكر للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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