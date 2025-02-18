عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون - ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: جوشكو جفارديول - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - عبد القادر خوسانوف - ماتياس نونيز - ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نيكو جونزاليس - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيمس ميكاتي - فيل فودين - جاك جريليش - سافينيو - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - عمر مرموش.

تفاصيل مباراة ذهاب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وشارك مرموش كبديل في مباراة الذهاب لمدة 6 دقائق.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي، انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إما أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في دور الـ16.

وتقام قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

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