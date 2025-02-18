الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

قائمة مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد 

حراسة المرمى: إيدرسون - ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: جوشكو جفارديول - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - عبد القادر خوسانوف - ماتياس نونيز - ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نيكو جونزاليس - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيمس ميكاتي - فيل فودين - جاك جريليش - سافينيو - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - عمر مرموش.

تفاصيل مباراة ذهاب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد 

وشارك مرموش كبديل في مباراة الذهاب لمدة 6 دقائق.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي، انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إما أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في دور الـ16.

وتقام قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوارديولا مانشستر سيتي عمر مرموش ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مرموش يشارك في المران الختامي لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

مانشستر سيتي يستعيد خدمات نجومه قبل مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

عدته 29 يوما، ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

وزير الزراعة يكشف عن طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

منوعات

المزيد

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة وما مدى توافقه مع الشريعة؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

ما حكم من يصوم ولا يصلى؟، عالم بالأوقاف يجيب

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته وبالتوبة عن ارتكاب الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية