مصدر: وائل رياض يقترب من القيادة الفنية لـ منتخب المحليين

منتخب المحليين، اقترب وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، الذي يجري تشكيله حاليا، استعدادا لمواجهتي جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استقر على تكليف وائل رياض بمهمة قيادة منتخب مصر للمحليين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا.

جدير بالذكر أن مجلس الجبلاية كان ينوي الدفع بمنتخب الشباب في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين، قبل أن يتراجع ويقرر تكليف وائل رياض بتشكيل منتخب جديد للمحليين، حتى يتفرغ منتخب الشباب مواليد 2005 لماراثوان أمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار أواخر أبريل المقبل

وجاء إختيار وائل رياض، نظرا لعدم وجود أي إرتباطات رسمية لمنتخب 2007 الذي يتولى تدريبه قبل العام المقبل.

وائل رياض يبدأ مهمة تكوين منتخب المحليين

وبحسب المصدر، فإن وائل رياض، بدأ بالفعل في متابعة لاعبي الدوري الممتاز، من أجل اختيار القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال مواجهتي جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

وتلقى اتحاد الكرة المصري الأسبوع الماضي، خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره بموعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدور قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إقامتها في ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا

موعد مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا

وبحسب خطاب الكاف، فإن مباراة الذهاب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي، تقام في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس المقبلين، فيما تقام مباراة الإياب في الفترة من 7 إلى 9 مارس

جدير بالذكر أن الفائز من مجموعة مباراتي مصر وجنوب إفريقيا، يتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

نتائج قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، نتيجة قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إنطلاق فعالياتها في أغسطس بدلًا من فبراير، وستقام المباريات في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

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