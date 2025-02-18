أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب استقر على إحالة أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق في الجهاز الفني للفريق الأول بالأبيض، للتحقيق بعد تصريحاته التي أدلى بها يوم أمس في أحد البرامج التلفزيونية.

أمير عزمي مجاهد

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك غاضب وبشدة من تصريحات أمير عزمي مجاهد بسبب إفشائه أسرار العمل بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال المصدر أن الزمالك أيضا سيفتح تحقيقا داخل النادي لمعرفة حقيقة التصريحات التي أدلى بها أمير عزمي مجاهد.

وأشار المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس منع أمير عزمي من العمل داخل النادي طوال فترتهم بالقلعة البيضاء خاصة أن تصريحاته جاءت في وقت عصيب وقبل مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

أمير عزمي يكشف قصة المؤامرة على جروس في الزمالك وحقيقة إصابته بألزهايمر

أطلق أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، تصريحات نارية عقب رحيله برفقة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "التشكيك في صحة جروس واللي اتقال عليه ده اسمه قلة أدب، لما تقول الراجل بينسى أسماء اللعيبة دي اسمها عدم تربية".

وواصل: "في يوم من الأيام هيتم الكشف عن اللي قاموا بحملات ضد جروس في الزمالك، والراجل كان فاهم كل حاجة وعارف مين بيضربه في ظهره".

وتابع: "هناك شخص من الجهاز الفني كان بيروح ويطلع للإدارة يشتكي من جروس في أشياء لم تحدث في الأساس".

وأشار: "جروس في رأيي نجح مع الزمالك ولم يفشل زي ما بيدعي البعض، خاصة أنه لم يخض مباراة واحدة بجميع اللاعبين، حيث أن كل مباراة هناك إصابة أو إيقاف".

وتابع: "الناس انتقدت جروس وهو حتى يوم 28 يناير لم تأت له صفقه واحده في الميركاتو الشتوي".

وعن إصابة جروس بألزهايمر قال أمير عزمي: "جروس تحدث في 13 مؤتمر صحفي ولم يلاحظ أحد أنه بينسى، هذا الكلام غير حقيقي".

كما كشف أمير عزمي مجاهد، حقيقة اعتداء محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض على مدربه كريستيان جروس في مباراة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية.

وانتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بأن شيكابالا اعتدى على جروس بسبب عدم مشاركته في مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث عقب مباراة الزمالك وإنيمبا بأن شيكابالا كان غاضب وكان يتحدث في غرف خلع الملابس وعند معرفتي أخذت جروس وذهبنا للمؤتمر الصحفي كي لا يسمع شيئًا".

وواصل: “في اليوم التالي جروس كان على علم بما حدث عن طريق أحد أفراد الجهاز حيث نقل له القصة”.

وواصل: "بعد ما علم جروس قال لشيكابالا في التمرين بهدوء أنت كابتن الفريق ولو في مشكله في أوضه اللبس حاول تحلها".

أمير عزمي مجاهد يفتح النار على الزمالك: السماسرة هيودوا النادي في داهية

أطلق أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، تصريحات نارية عقب رحيله برفقة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء.

أمير عزمي مجاهد

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "نادي الزمالك هيروح في خبر كان بسبب السماسرة، وإدارة النادي عارفة كل حاجة في النادي وهو سمسار واحد وتشعر أنه ماسك على النادي ذلة".

وأضاف: "خلال فترتي في الزمالك اجتمعت مرة واحدة مع لجنة الكرة في حضور حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوة وطارق السيد وعبد الواحد السيد".

وواصل: “أخبرت مجلس الإدارة بالحقائق لكن كانوا زعلانين من كلامي، وأنا راجل حر ومش بفكر أقعد أطول فترة في نادي الزمالك، ومجلس إدارة الزمالك لم يتواصل معي نهائيا وجروس كلمني قال لي تعالى أنزل الملعب أنا عاوزك معايا في الجهاز”.

وبسؤاله عن سبب أن جروس ينادي لاعبي الزمالك بأرقام قمصانهم وليس بأسمائهم خاصة مع تقدمه في العمر قال: "جروس كان يدرب 37 لاعبًا في الملعب، وفي أول يومين أو 3 كان يعرف 5 لاعبين فقط وهم محمود حمدي الونش ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد وثنائي آخر".

اختتم تصريحاته: تواجدت في الزمالك على عكس رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك، والإدارة كانت رافضة تعملي عقد رغم طلب جروس، وأنا عكس أي مدرب بيطلب فلوس كتيرة كل ما يجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.