بمشاركة تريزيجيه، الريان يتعادل سلبيا مع استقلال طهران بالشوط الأول

تعادل فريق الريان القطري مع نظيره استقلال طهران، سلبيا بدون أهداف في الشوط الاول من المباراة التي تقام بنيهما في إطار مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقود محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الاساسي لفريق الريان امام استقلال طهران في مباراة اليوم، والتي تقام على أرض ستاد أحمد بن على المونديالي.

تشكيل الريان أمام استقلال طهران

تريزيجيه يسعى إلى قيادة الريان إلى تحقيق فوز جديد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وحسم التأهل لدور الـ 16 في البطولة القارية.

الريان حقق فوزًا مهمًا على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار مواجهات الجولة السابعة بالبطولة القارية.

ويحتل الريان قبل مباراة اليوم المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط ويتواجد ضمن قائمة الفرق الثماني الأولى التي تضمن التأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

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