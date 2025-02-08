السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

بمشاركة تريزيجيه، الريان يسقط أمام الشحانية 2-1 في الدوري القطري

تريزيجيه, فيتو
تريزيجيه, فيتو

فاز فريق الشحانية على نظيره الريان الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسين تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة 15 من بطولة الدوري القطري.

سجل ثنائية الشحانية كل من:" سفين فان بيك وفرانسيسكو أنتونوتشي في الدقيقتين 32 و37، فيما جاء هدف الريان عن طريق روجر جيديس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل الريان أمام الشحانية

في حراسة المرمى: حبيب.

في خط الدفاع: ناجي- أمارو- جارسيا- شحاتة.

في خط الوسط: دي سارت- سوراج- جيديس- نايف- محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: باريرو.

تريزيجيه يقود الريان للإطاحة بالعين الإماراتي خارج دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، ودع فريق العين الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن تلقى خسارة قاسية على ملعبه أمام الريان القطري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب طحنون بن زايد، ضمن مواجهات دور المجموعات بالبطولة القارية.

أحرز هدف التقدم للعين الإماراتي اللاعب أليخاندرو روميرو كاكو في الدقيقة 42' من اللقاء، ثما تعادل الريان في الدقيقة 51' عن طريق تريزيجيه، ثم أحرز اللاعب روجر جوديس هدف الفوز للريان في الدقيقة 75 

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