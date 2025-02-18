بعد توقف الرحلات الجوية، إيران ترفض أي وساطة بشأن العلاقة مع لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ترفض وساطة أي دولة ثالثة بشأن العلاقة مع لبنان، وذلك على خلفية توقف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت.

إيران ترفض أي وساطة بشأن العلاقة مع لبنان

وقالت مهاجراني في مؤتمر صحفي في معرض ردها على إمكانية أن تتدخل دولة ثالثة بشأن العلاقة بين طهران وبيروت: “لن نقبل أن تتخذ دولة ثالثة القرارات بشأن إيران ولبنان، لدينا علاقات مع لبنان ولن نسمح بأن تتخذ دولة ثالثة القرارات بشأن إيران ولبنان”.

إيران ولبنان تربطهما مصالح مشتركة ومتبادلة

وأشارت مهاجراني إلى أن "إيران ولبنان تربطهما مصالح مشتركة ومتبادلة، وسيتم اتخاذ القرار الأفضل بناء على المصالح المشتركة بين البلدين".

تمديد حظر الرحلات الجوية

وأعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، تمديد حظر الرحلات الجوية القادمة من إيران والمغادرة إليها إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن ينتهي هذا الحظر في 18 فبراير، إلا أن نجاة شرف الدين، المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية، أكدت استمرار القيود دون تحديد موعد لرفعها.

وقالت شرف الدين: "تم تكليف وزير الأشغال العامة والنقل بتمديد فترة تعليق الرحلات من وإلى إيران".

وجاء هذا القرار عقب تحذير الولايات المتحدة للبنان من احتمال استهداف اسرائيل للطائرات الإيرانية التي تنوي الهبوط في مطار بيروت.

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