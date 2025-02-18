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خارج الحدود

ليتوانيا تطلب دعما من بنك الاستثمار الأوروبي لبناء قاعدة ألمانية

الجيش الالماني
الجيش الالماني

تقدمت ليتوانيا بطلب للحصول على دعم من بنك الاستثمار الأوروبي لبناء القاعدة العسكرية الألمانية المقرر إقامتها هناك.

 

ليتوانيا تطلب الدعم لبناء قاعدة للجيش الألماني

وبحسب الوكالة الألمانية للأنباء، قالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينو، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية إن الحكومة الليتوانية قدمت للتو طلبًا بهذا الشأن.

وأضافت: "أنها تريد دعمًا ماليًّا لبناء القاعدة العسكرية للواء الجيش الألماني الجديد في رودنينكاي بالقرب من الحدود مع بيلاروس"، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي بدأ الآن دراسة التفاصيل.

وتعهدت الحكومة الألمانية بنشر وحدة قتالية بشكل دائم في ليتوانيا لمواجهة السلوك العدواني لروسيا. ومن المقرر أن يتواجد هناك دائمًا ما يصل إلى 5 آلاف جندي في ليتوانيا.

تكاليف بناء قاعدة للجيش الألماني

ومن المتوقع أن يبدأ اللواء عمله بحلول عام 2027، لكن إنشاء اللواء يتوقف - بحسب الجيش الألماني - على تطوير البنية التحتية هناك. 

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، تُقدر التكاليف بالنسبة لألمانيا بما يزيد على عشرة مليارات يورو، في حين تريد ليتوانيا استثمار حوالي مليار يورو.

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الجيش الألماني الحدود مع بيلاروس بنك الإستثمار الأوروبى ليتوانيا ​ألمانيا

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