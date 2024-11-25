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تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

تحطم طائرة، فيتو
تحطم طائرة، فيتو

 ذكرت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الاثنين، أن طائرة شحن تابعة لشركة الشحن الألمانية DHL تحطمت قرب مطار العاصمة الليتوانية فيلينوس، ونشب حريق في المكان بعد سقوطها فوق منطقة سكنية.

 

تحطم طائرة شحن في ليتوانيا

 ونقلت الوكالة عن مصدرين في مطار العاصمة فيلينوس وشرطة المدينة أن طائرة الشحن التابعة للشركة الألمانية تحطمت في الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش.


وكتبت بوابة ليتوانيا الإخبارية LRT أن الطائرة المتحطمة من طراز "بوينج 737" وتحطمت أثناء رحلتها قادمة من مدينة لايبزيج الألمانية.


وذكرت أن شركة إسبانية تقوم بتشغيل هذه الطائرة بالنيابة عن DHL الألمانية وقتل شخص واحد 2 من الطاقم.

 تأخير والغاء  بعض الرحلات الجوية 


ونقلت بوابة ليتوانيا الإخبارية عن متحدث باسم مركز الطوارئ والأزمات في المدينة أنه جرى إنقاذ جميع سكان المبنى السكني الذي تتضرر من تحطم الطائرة نجوا دون تسجيل أي إصابات بينهم.

وأضاف: "أخطأت الطائرة المتحطمة المنزل السكني وتحطمت في الفناء وتمكنا من أخراج جميع ساكنيه والبالغ عددهم 12 شخصا.

وأشار إلى سبب الحادث قيد التحقيق باعتباره مرتبطا بـ"مشكلات فنية"، وأردف: "يواصل مطار فيلنيوس العمل بصورة اعتيادية، وجرى تأخير بعض الرحلات الجوية وتم إلغاء رحلة واحدة إلى ريغا بلاتفيا.

وبين أنه جرى إرسال رسالة طوارئ تحذيرية إلى الهواتف المحمولة للسكان في فيلنيوس، تخطرهم بضرورة تفادي المنطقة المحيطة بالموقع بسبب إغلاق الطرقات.

وفي آخر المعلومات، ذكرت مواقع إخبارية عن تمكن فرق الإنقاذ من تحرير قائد الطائرة من حجرة القيادة.

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تحطم طائرة شحن تحطم الطائرة بوينج 737 طراز بوينج 737

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