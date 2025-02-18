الثلاثاء 18 فبراير 2025
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الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

أصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا اليوم الثلاثاء جاء فيه: "يعلن الديوان الملكي أن  الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سيجري اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير عام 2025 عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية".

وكانت الملكة رانيا العبد الله زوجة ملك الأردن، قد شاركت بفيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام، أمس الإثنين، للقاء العائلة الملكية الهاشمية، بحفيدتهم الجديدة أمينة ابنة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بأغنية سر السعادة


وبدت السعادة على وجوه العائلة، في الفيديو الذي نشرته الملكة رانيا على أنغام أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي "سر السعادة".

وتضمن لقطات دافئة للجد الملك عبد الله الثاني وهو ينظر إلى ابنته الأميرة إيمان وحفيدته، وللملكة رانيا وهي تداعب شعر ابنتها، وتعانق الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وتلهو مع حفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين. 

وكانت الملكة رانيا قد أعلنت عن ولادة حفيدة جديدة للعائلة الملكية الهاشمية، في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركه الديوان الملكي الهاشمي، صباح الأحد، قالت فيه: “ إيمان ريحانة الدار صارت أم”.

الملكة رانيا تحتفل بالحفيدة أمينة


وتابعت: الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

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الديوان الملكي الهاشمي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مدينة الحسين الطبية

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