الأهلي ينعى الكابتن عادل البابلي لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، الكابتن عادل البابلي، لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص العزاء إلى نادي الاتحاد ومجلس إدارته برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي، وجماهير الإسكندرية في وفاة الفقيد، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

وعلى جانب آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي جانبًا من بداية استعداد الفريق لمواجهة الزمالك في القمة.

وشارك في المران الجماعي كل من: أشرف بن شرقي وعلي معلول.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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