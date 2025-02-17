الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يستعيد نجم الفريق أمام الزمالك في الدوري

الأهلي
الأهلي

يستعيد النادي الأهلي خدمات لاعب الفريق مصطفي العش في مواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري، وذلك بعد إنتهاء إيقافه الذي تعرض له بعد تلقي بطاقة حمراء في الجولة الماضية. 

وتلقي مصطفي العش بطاقة حمراء خلال مشاركته مع الأهلي أمام غزل المحلة، وذلك عقب عرقله مهاجم زعيم الفلاحين لمنعه فرصه هدف محقق والتي عُقب علي أثرها بالايقاف لمدة مباراة واحدة.

وغاب العش عن مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي مساء أمس، لتنتهي مدة إيقافه ويعود لدعم القلعة الحمراء أمام الزمالك السبت المقبل.  

الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك 

وعلى جانب آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي جانبا من بداية استعداد الفريق لمواجهة الزمالك في القمة.

وشارك في المران الجماعي كلا من: أشرف بن شرقي وعلى معلول. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة


ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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