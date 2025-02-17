أخبار الرياضة اليوم، موقف زيزو من المشاركة أمام الأهلي، ليفربول يعلن رسميا رحيل لاعبه، الأهلي يستعيد نجم الفريق أمام الزمالك في الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تحدث مصدر في الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف أحمد سيد زيزو من المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وكان أحمد سيد زيزو خرج مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك وبتروجت ليثير قلق جماهير القلعة البيضاء قبل مباراة القمة.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا، مساء اليوم الإثنين، رحيل أحد لاعبيه على الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في العديد من الدوريات الأوروبية.

وقال متصدر البريميرليج في بيان رسمي: "غادر لاعب ليفربول جيمس نوريس الفريق لينضم إلى شيلبورن على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي".

يستعيد النادي الأهلي خدمات لاعب الفريق مصطفي العش في مواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري، وذلك بعد إنتهاء إيقافه الذي تعرض له بعد تلقي بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

فاز فريق بيراميدز علي مودرن سبورت بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز والمباراة الوحيد إبراهيم عادل في الدقيقة 45.

عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة اليوم الاثنين مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم نادي آرسنال بعد رد فعل لاعبيه على طرد لويس سكيلي، خلال مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 25 يناير الماضي.

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك ردا من رابطة الأندية المصرية، بعد أزمة رجل مباراة الأبيض أمام بتروجت أمس في الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن مجلس الزمالك تواصل مع مسؤولي رابطة الأندية لشرح الأزمة التي حدثت بعد إعلان رجل مباراة الزمالك وبتروجت.

وقعت شركة الأهلي لكرة القدم عقد رعاية جديد مع أحد وكلاء السيارات، يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2025/2026.

جاءت هذه الخطوة في إطار قيام شركة الأهلي لكرة القدم بدورها في تعزيز العوائد المالية للنادي من اتجاهات مختلفة، وضمن خطة مجلس الإدارة التي تقوم على استثمار العلامة التجارية للقلعة الحمراء لما يملكه النادي من شعبية كبيرة داخل وخارج البلاد.

يدرس نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز الانسحاب من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا، بسبب خلافات حادة مع رئيس الرابطة خافيير تيباس ولجنة الحكام.

وعلى الرغم من تصدر الفريق جدول ترتيب الليجا، إلا أن إدارة النادي تشعر بالغضب من سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات الأخيرة.

تأكد غياب ثلاثي الأهلي، يحيى عطية الله وكريم فؤاد وياسر إبراهيم عن مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر أن تجمع الفريقين يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

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