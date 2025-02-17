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رياضة

الأهلي لا يعرف الخسارة بالمسابقة المحلية قبل مباراة القمة

الأهلي لايعرف الخسارة
الأهلي لايعرف الخسارة بالمسابقة المحلية قبل مباراة القمة

الدوري المصري، حافظ النادي الأهلي على سجله خاليا من الهزائم في الدوري المصري قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك مطلع الأسبوع المقبل لحساب الجولة الـ15.

وخاض الأهلي 14 مباراة في الدوري المصري نجح في تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مواجهات دون تلقي أي خسارة قبل بمباراة القمة المرتقبة ومع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل مباراة الفريق السماوي الليلة أمام مودرن سبورت بالجولة الـ 14.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

1- الأهلي 32 نقطة
2- بيراميدز 30 نقطة
3- الزمالك 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- البنك الأهلي 22 نقطة
6- حرس الحدود 21 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
8- بتروجيت 18 نقطة
9- فاركو 18 نقطة
10- طلائع الجيش 17 نقطة
11- سموحة 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط
18- مودرن سبورت 8 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

 

وتستكمل اليوم الاثنين، مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات علي رأسها بيراميدز ضد مودرن سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 

- سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: 4:00 مساءً - قناة Ontime sports 2
- مودرن سبورت ضد بيراميدز: 7:00 مساءً - قناة Ontime sports 1
- الاتحاد السكندري ضد الجونة: 7:00 مساءً - قناة Ontime sports 2

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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