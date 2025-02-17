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خارج الحدود

ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية أمريكا، ووصول لافروف إلى المملكة

ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي وزير خارجية أمريكا، فيتو

استقبل ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

 

ولى العهد السعودي يستقبل وزير خارجية أمريكا

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكى، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكما صل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، تزامنا مع تواجد نظيره الأمريكي، وسط توقعات بمباحثات بين الجانبين حول القمة المرتقبة بين بوتين وترامب.

 

وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن ماركو روبيو، رافقه كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وكان روبيو قد وصل صباح اليوم الإثنين إلى السعودية في ثاني محطات جولته الأولى في الشرق الأوسط آتيا من إسرائيل، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يمنحه تفويضا مطلقا في قطاع غزة.

 

محادثات مرتقبة في السعودية للتوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا

وتستضيف الرياض محادثات مرتقبة بين مسؤولين أمريكيين وروس، تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا. تأتي هذه المحادثات بعد اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث وجّه ترامب ببدء مفاوضات لإنهاء الحرب. 

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول المباحثات بين الجانبين الأمريكي والسعودي الوضع في قطاع غزة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. يُذكر أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين واشنطن وموسكو، وساهمت في تسهيل تبادل أسرى بين الجانبين الأسبوع الماضي.

 

لقاء ترامب وبوتين

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأحد، إنه يعتقد بأنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاءت تعليقات ترامب في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة.

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