الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره التركي الوضع في سوريا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي، فيتو

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها  اليوم الجمعة، أن الوزير الروسي سيرجي لافروف بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات الإقليمية والوضع في سوريا.

لافروف وفيدان يناقشان الوضع في سوريا والقضايا الإقليمية

 

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله إن "المكالمة جرت اليوم، وتطرق الجانبان خلالها إلى دعم بلديهما للوحدة السياسية لسوريا".

وقال المصدر التركي لوكالة تاس "الجانبين أكدا على أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة لجميع أطياف الجمهورية".

تسوية الأزمة السورية 

وسبق أن ناقش لافروف وفيدان الملف السوري مرات عديدة مؤخرا، لضمان حل الوضع في الجمهورية العربية السورية على أساس الحفاظ على سلامتها وضمان الحقوق المشروعة لجميع المواطنين السوريين.

وشدد وزيرا الخارجية في محادثة سابقة، على أهمية توحيد جهود جميع "اللاعبين الخارجيين" القادرين على تعزيز التسوية الشاملة للوضع في سوريا على أساس ضمان الحقوق القانونية لجميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن آرائهم السياسية والانتماء العرقي والطائفي.

كما اتفق لافروف وفيدان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بشأن القضايا السورية وغيرها من القضايا الإقليمية الملحة، وأكدا على أهمية إنهاء وجود المنظمات الإرهابية في سوريا، وإرساء وتأسيس الاستقرار والهدوء والأمن في البلاد.

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الأزمة السورية سوريا وزير الخارجية الروسي تركيا

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